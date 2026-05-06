ضربتان جويتان تقتلان ثلاثة "إرهابيين" في جبال حمرين (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأربعاء، تنفيذ ضربتين جويتين استهدفتا مواقع لتنظيم "داعش" في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات كركوك، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر وتدمير مضافتين.

وذكرت العمليات في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان العملية نُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية وفرتها مديرية الاستخبارات العسكرية، وبمتابعة استمرت ثلاثة أيام من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

وأضافت أن "طائرات اف -16" نفذوا الضربتين عند الساعة 3:50 من عصر اليوم، مستهدفين مضافتين كان يستخدمها عناصر التنظيم للاختباء والتموين.

وأكدت أن العملية أسفرت عن تدمير الموقعين ومقتل ثلاثة "إرهابيين" كانوا بداخلهما.