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ضربتان جويتان تطيحان بـ7 إرهابيين في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-01-12T09:46:22+0000
ضربتان جويتان تطيحان بـ7 إرهابيين في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، عن مقتل نحو 7 إرهابيين بضربتين جويتين نفذهما التحالف الدولي في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين، فجر اليوم، ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي بمحافظة كركوك".

وأضافت "قد أسفرت هاتين الضربتين عن العثور على أشلاء متناثرة تقدر  بـ( ٧) من قتلى العناصر الإرهابية، فضلا عن العثور على نفق يبعد ١٠ أمتار من مكان الضربة، وقد تم تدميره بالكامل".

وأشارت الخلية إلى "العثور على وكر للإرهابيين يحتوي على أحزمة ناسفة واجهزة موبايل مدمرة وملابس نسائية".

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