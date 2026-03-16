ضربتان جويتان تستهدفان مقراً للحشد في نينوى وتوقعان 3 إصابات

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، بإصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي جراء استهداف جوي طال خزانات وقود داخل منشأة صناعية قرب سد بادوش شمالي مدينة الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "ضربتين جويتين يعتقد انها من طائرة مقاتلة استهدفتا صباح اليوم، خزانات وقود تابعة لمقر لواء 21 في الحشد الشعبي داخل منشأة جابر بن حيان قرب منطقة سد بادوش"، مبيناً أن "القصف أسفر عن إصابة 3 من منتسبي الحشد بجروح مختلفة".

وأضاف أن "الفرق المختصة من الدفاع المدني والإسعاف والأدلة الجنائية والمتفجرات توجهت إلى موقع الحادث فوراً، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الجمهوري في الموصل لتلقي العلاج".

وأشار المصدر، إلى أن "القصف أدى أيضاً إلى أضرار مادية تمثلت باحتراق أحد خزانات الوقود التي تحتوي على البنزين وزيت الغاز، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق والسيطرة على الموقف".