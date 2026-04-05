ضربتان جويتان تستهدفان مقراً للحشد الشعبي في بيجي

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، بأن ضربتين جويتين استهدفتا أحد المقار التابعة للحشد الشعبي في ناحية الصينية ضمن قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستهداف وقع داخل حدود الناحية، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة الجهة المنفذة أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن القصف".

وأضاف أن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً في محيط الموقع المستهدف، فيما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتفاصيله.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه بعض مناطق المحافظة توترات أمنية متقطعة، وسط دعوات لتعزيز الإجراءات الأمنية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.