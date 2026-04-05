ضربتان جويتان تستهدفان فوجاً للحشد الشعبي في طوزخورماتو

شفق نيوزـ صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الأحد، بتعرض الفوج الرابع التابع للواء 52 في الحشد الشعبي إلى قصف جوي استهدف موقعه في مطار "الحليوة" العسكري ضمن قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ضربتين جويتين استهدفتا المقر بشكل مباشر، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة الجهة المنفذة أو حجم الخسائر الناتجة عن القصف.

وأضاف أن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة في محيط الموقع، فيما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، وسط حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل توترات أمنية متفرقة تشهدها بعض مناطق محافظة صلاح الدين، ما يثير تساؤلات حول طبيعة التصعيد وأهدافه في هذه المرحلة.