ضربة "موجعة" لحركة القربان في المثنى.. اعتقال 14 "قربانياً" تسببوا بانتحار 7 أشخاص خلال شهرين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة المثنى، اليوم الخميس، بأن قوة امنية نفذت واجبا نوعيا إحدى الجماعات الدينية المنحرفة في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تمكنت من اعتقال 14 شخصا في مدينة السماوة مركز المحافظة بتهمة الانتماء لجماعة القربان الدينية المنحرفة"، لافتا إلى أن "هذه الجماعة تسببت بـ7 حالات انتحار خلال الـ60 يوما الماضية".

وبين المصدر، أن "المتهمين تم اعتقالهم بناء على أوامر قبض قضائية صادرة وفق أحكام المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والمبنية على اعترافات سابقة من متهمين معتقلين لدى السلطات الامنية ضد المعتقلين الجدد".

وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، في شهر حزيران الماضي، أنه اخترق حركة "القربانيون" أو ما تعرف أيضا بـ"العلي اللهيّة" الداعية إلى اتباع سلوكيات متطرفة ومنحرفة، و التي تسببت بانتحار مجموعة من الشباب جنوبي البلاد.

وكانت وكالة شفق نيوز قد سلطت الضوء على جماعة "القربان" أو ما يعرف ايضاً بـ"العلي اللهية" في محافظة ذي قار، في أوقات سابقة كان آخرها في 22 نيسان/ أبريل الماضي.

حيث أفاد مصدر أمني بأن حالات الانتحار التي شهدتها المحافظة مؤخراً هي لشباب من جماعة "القربان" التي يدعي أتباعها أن الإمام علي بن أبي طالب هو بمنزلة آله.

وكان مصدر محلي في ذي قار، قد كشف لوكالة شفق نيوز في 15 آيار/ مايو 2023، أن جماعة تطلق على نفسها "القربان" في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، أثارت الرعب بين صفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقاً مؤخراً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في القضاء المذكور.

وأوضح أن "هذه الجماعة يقول أفرادها إنهم يعبدون الإمام علي، وإنهم بين الحين والآخر يجرون قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قرباناً للإمام"، مؤكدا أن "لغاية الآن تم تسجيل 3 حالات انتحار في ذات المكان، والموكب الحسيني يقع جنوبي الناصرية".