طعنات سكين تنهي حياة شخص وتصيب مسؤول ومصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الإثنين، بمقتل شاب بضربة "قامة" على رأسه في محافظة النجف، ومصرع وإصابة 3 اشخاص بحادث سير بديالى.

وقال أحد المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا في العشرينيات من عمره قتل بسكين حادة نوع (قامة) بضربة على الرأس، اثناء شجار مسلح بشارع البنزين خانة بمنطقة حي الوفاء وسط محافظة النجف".

وبيّنا، ان "طبيعة الشجار لم تعرف لغاية الآن، حيث لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة، فيما نقلت الأجهزة الامنية الجثة للطب العدلي ".

في السياق، أبلغ مصدر بـ"إصابة مسؤول بوزارة التربية في محافظة النجف بجروح بليغة نتيجة اصابته بعدة طعنات سكين حادة اثر شجار في حي العدالة وسط المحافظة"، مشيراً الى "نقل الشخص على اثرها الى العناية المركزة وهو بحالة حرجة".

ولفت الى ان "الشخص المصاب يشغل معاون مدير قسم تربية الكوفة في المحافظة".

في السياق، اشار مصدر أمني الى مصرع طفلة واصابة شخصين آخرين جراء حادث مروري في اطراف قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة.

وقال لوكالة شفق نيوز، إن "طفلة لقيت مصرعها وأصيب اثنان آخران بينهم والدها جراء تصادم شاحنة مع مركبة صغيرة على طريق كلار-خانقين قرب الحي العسكري".

واضاف، "أن الضحية والمصابين من عائلة واحدة"، مشيرا الى "نقل جثة الضحية الى الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى كلار فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.