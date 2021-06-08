ضربة "قاصمة" لداعش.. مقتل العقل المدبر لملف العبوات في خانقين

شفق نيوز/ اكد الحشد الشعبي، في ديالى يوم الثلاثاء، مقتل ما يسمى بـ"العقل المدبر" لملف العبوات في خانقين وحوض حمرين رفقة داعشي اخر بعمليات استباقية في زور خانقين.

وقال الناطق الرسمي عن قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني لوكالة شفق نيوز؛ ان "4 ألوية من الحشد نفذت عملية استباقية في زور خانقين في أطراف نهر الوند وبمساندة قوات من لواء 19 من الجيش العراقي".

وأضاف ان "العمليات اسفرت عن قتل العقل المدبر للعبوات في حوض حمرين وخانقين المدعو عبدالله البياتي مع داعشي آخر"، مشيرا الى أن "العملية أسفرت كذلك عن تدمير 3 مضافات وتفكيك وتفجير 5 عبوات ناسفة فيما اوقعت ضحية من الحشد واصابة اخر من لواء 23".

وكشف الحسيني؛ ان "البياتي كان يرتدي حزامين ناسفين واستغرقت عملية تفكيك الحزامين من قبل خبراء المتفجرات بعد قتله قرابة الساعة ونصف الساعة"، معتبرا قتل البياتي ضربة قصمت ظهر بقايا بؤر ومفارز داعش الارهابية.