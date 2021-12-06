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ضربة جوية عراقية توقع 6 قتلى في صفوف داعش بالأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-12-06T16:05:30+0000
ضربة جوية عراقية توقع 6 قتلى في صفوف داعش بالأنبار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، مقتل 6 من عناصر داعش بضربة جوية عراقية في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعملية نوعية، خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة ترصد وكرا لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي منطقة الكيلو 160 في صحراء الانبار، بواسطة طائرة استطلاع للتحالف الدولي وتوعز الى قيادة القوة الجوية لتنفيذ ضربة جوية بواسطة طائرات F_16 العراقية".

واوضحت الخلية، "أسفرت الضربة عن قتل 6 ارهابيين، فيما تقوم الان قوة من الفرقة الخامسة بتفتيش المكان بحثا عن أي عناصر ارهابية أخرى او تجهيزات او أسلحة في المكان ذاته".

من جانبه قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة له، إن "قواتنا الجوية البطلة نفذت اليوم عملية ناجحة ضد مخابئ تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار، وستتواصل العمليات لاجتثاث هذا التنظيم من جذوره في العراق".

واضاف، ان "هناك دائماً من يحاول عبر السلاح إرهاب الدولة، لكن الدولة بمؤسساتها وشعبها تقف بالمرصاد، فلا أحد فوق قرارها ولا سلاح خارج سيطرتها".

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