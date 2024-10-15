ضربة جوية عراقية تسفر عن مقتل اربعة عناصر من داعش بينهم قيادي "مهم"

شفق نيوز/ افادت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، بأن طائرات الـ F16 التابعة لسلاح الجو العراقي شنت ضربتين جويتين أسفرتا عن مقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن الطائرات الـ F16 نفذت ضربتين جويتين "ناجحتين" استهدفتا وكرا للإرهابيين في منطقة "ليلان" في الساعة الـ11:30 دقيقة من ليلة أمس الاثنين.

وأضاف البيان أنه بالساعة 500 من صباح اليوم الثلاثاء خرجت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب لتفتيش مكان الضربة وعثرت على (4) جثث لعناصر داعش أحدهم قيادي "مهم".

ووفقا للبيان، فإنه سيتم التأكد من جميع معلوماته بعد إجراء التحقيقات، كما أسفرت العملية عن تدمير أسلحة وأجهزة اتصالات ومواد لوجستية، وما زالت عملية التفتيش مستمرة.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، بانطلاق عملية عسكرية لجهاز مكافحة الإرهاب، مدعومة بغطاء جوي في محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "العملية شملت مناطق محددة، ومنها السلسلة الجبلية في المحافظة لمنع تواجد أي نشاط للجماعات الإرهابية".

وأضاف المصدر، أن "القوة الأمنية داهمت اوكارا ومضافات تابعة لتنظيم داعش، و بغطاء جوي عراقي تابعة للقوة الجوية العراقية".