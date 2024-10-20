ضربة جوية عراقية تستهدف عناصر داعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الأحد، بمقتل عنصرين من تنظيم داعش، بضربة جوية نفذتها الطائرات العراقية في صلاح الدين.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الطيران الجوي العراقي نفذ ضربة جوية على أماكن تواجد عدد من عناصر داعش بمنطقة العيث في صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن "الضربة الجوية الناجحة أسفرت عن مقتل 4 عناصر من تنظيم داعش، كحصيلة أولية".

من جانبها، أكدت قيادة العمليات المشتركة، في بيان ورد للوكالة، رصد الاستخبارات العسكرية وبعد متابعة ومراقبة فنية استمرت لأيام متواصلة، مفرزة إرهابية في منطقة العيث ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.

وبحسب بيان القيادة، فإثر هذه المعلومات الدقيقة نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F-16 ضربة لهذه المفرزة نتج عنها قتل (4) من الإرهابيين من بينهم ما يسمى آمر قاطع صلاح الدين المكنى (البازي)، فضلاً عن تدمير أسلحة وأعتدة وأحزمة ناسفة وأجهزة اتصالات ومواد لوجستية مختلفة.