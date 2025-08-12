ضربة جوية عراقية تستهدف داعش في وادي الشاي بكركوك

شفق نيوز- كركوك

نفّذ سلاح الجو العراقي، يوم الثلاثاء، ضربة جوية استهدفت مواقع تابعة لتنظيم داعش في منطقة وادي الشاي جنوب محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الضربة جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود تحركات لعناصر إرهابية في الوادي، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن تدمير أهداف مهمة وتقليل قدرات هذه العناصر في المنطقة.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية تواصل عملياتها الميدانية لتعقب بقايا التنظيمات المسلحة وتأمين المناطق المحيطة، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة ولا تهديدات مباشرة على المدنيين في الوقت الراهن.