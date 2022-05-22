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ضربة جوية عراقية تردي مفرزة لتنظيم داعش

Category: أمـن

Date: 2022-05-22T08:04:54+0000
ضربة جوية عراقية تردي مفرزة لتنظيم داعش

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الأحد، توجيه ضربة جوية لمفرزة تابعة لتنظيم داعش ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وضمن قاطع عمليات صلاح الدين تم رصد مفرزة إرهابية تستقل عجلة نوع بيك اب، حيث تم تزويد طيران القوة الجوية بهذه المعلومات المؤكدة والذي بدوره نفذ ضربتين جويتين بواسطة طائرة سزنا كرفان على هذه المفرزة في منطقة شمال بحيرة الثرثار قرب جسر السكريات، مما ادى الى مقتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان؛ أنه "في الوقت ذاته شرعت قوة مشتركة من قيادة عمليات الجزيـرة لغرض تنفيذ واجب في صحراء الثرثار، الى ذلك نفذ طيران القوة الجوية ضربة جوية أسفرت عن مقتل إرهابي ثالث".

واشار إلى أنه "تم التأكد من مقتل ٣ عناصر إرهابية خلال هذه العملية كما عثرت القوات الأمنية على عجلة نوع كيا حمل بداخلها مواد متفجرة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً". 

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