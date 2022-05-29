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قصف جوي عراقي يردي ثلاثة عناصر من داعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-05-29T06:46:23+0000
قصف جوي عراقي يردي ثلاثة عناصر من داعش في ديالى

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، يوم الأحد، أن المقاتلات الحربية شنت قصفا جويا استهدف به كهفاً يتحصن به عناصر من تنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى

وذكرت الخلية في بيان أنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة ، تم توجيه ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 العراقية، اسفرتا عن قتل 3 إرهابيين وجرح آخر وتدمير كهف في منطقة زرلوك بجبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى .

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