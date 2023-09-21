ضربة جوية عراقية تردي اربعة إرهابيين في كركوك

شفق نيوز/ أفادت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، بمقتل أربعة عناصر من داعش بضربات جوية شنتها طائرات الـ f16 العراقية استهدفت مواقع للتنظيم في "وادي زغيتون" بمحافظة كركوك.

وكانت القيادة قد اعلنت أول أمس الثلاثاء تنفيذ ضربة "ناجحة" استهدفت "اوكاراً للعدو" في الوادي المذكور.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن قوة مؤلفة من قيادة عمليات كركوك بإشراف ميداني لقائد عمليات كركوك وعناصر من كتيبة الاستطلاع التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية ومفارز من الهندسة العسكرية توجهت الى مكان الضربة.

ووفقا للبيان، فإن القوة قد عثرت في المكان المستهدف على أربع جثث للإرهابيين يجري التعرف عليهم، وتفجير اربع احزمة ناسفة تحت السيطرة، وتدمير معدات وتجهيزات مختلفة، والاستيلاء على أربع بنادق، ووضع اليد على مجموعة من الوثائق والمبرزات الجرمية المختلفة تعود إلى المجموعة الإرهابية المستهدفة.