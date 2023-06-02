ضربة جوية عراقية تجهز على 4 "إرهابيين" وتدمر أوكاراً ومضافات لهم

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، الإجهاز على 4 "إرهابيين" وتدمير أوكار ومضافات لهم في حمرين.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "وفقاً لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات (F16) ضربة جوية ناجحة في حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى، اسفرت عن قتل أربعة إرهابيين وتدمير اوكار ومضافات للإرهابيين".