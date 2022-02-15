سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضربة جوية تُجهز على عنصرين من "داعش" في جبال حمرين

Category: أمـن

Date: 2022-02-15T18:20:09+0000
ضربة جوية تُجهز على عنصرين من "داعش" في جبال حمرين

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، بمقتل عنصرين من تنظيم داعش بضربة جوية استهدفت مخبأ في جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة للاستخبارات والامن، بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت من رصد وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".

وأضافت، تم تزويد هذه المعلومات الى صقور الجو التي ترجمتها على شكل ضربة موجعة بواسطة طائرات F_16 العراقية، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية كانا داخل هذا الوكر".

related

ضربة جوية تستهدف ثلاثة تجمعات لداعش في جبال حمرين

Date: 2021-12-11 19:51:20
ضربة جوية تستهدف ثلاثة تجمعات لداعش في جبال حمرين

الكشف عن هوية داعشيين قُتلا في صلاح الدين ..أحدهما أُطلق سراحه بعد 11 سنة في السجن

Date: 2022-01-25 07:45:00
الكشف عن هوية داعشيين قُتلا في صلاح الدين ..أحدهما أُطلق سراحه بعد 11 سنة في السجن

مقتل أربعة عناصر من داعش بضربة جوية في صلاح الدين

Date: 2022-02-02 06:22:45
مقتل أربعة عناصر من داعش بضربة جوية في صلاح الدين

ضربة جوية تردي داعشيين احدهما قيادي بين محافظتين عراقيتين

Date: 2020-06-11 09:26:00
ضربة جوية تردي داعشيين احدهما قيادي بين محافظتين عراقيتين

هجوم لداعش على القوات الأمنية في صلاح الدين

Date: 2019-11-25 18:30:33
هجوم لداعش على القوات الأمنية في صلاح الدين

ضحية وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش بين ديالى وصلاح الدين

Date: 2021-10-03 17:27:11
ضحية وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش بين ديالى وصلاح الدين

سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخرين باشتباك مع داعش في طوزخورماتو

Date: 2021-03-24 19:16:29
سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخرين باشتباك مع داعش في طوزخورماتو

مقتل حارس محطة وقود برصاص داعش في صلاح الدين

Date: 2021-08-07 19:44:44
مقتل حارس محطة وقود برصاص داعش في صلاح الدين