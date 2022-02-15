ضربة جوية تُجهز على عنصرين من "داعش" في جبال حمرين

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، بمقتل عنصرين من تنظيم داعش بضربة جوية استهدفت مخبأ في جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة للاستخبارات والامن، بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت من رصد وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".

وأضافت، تم تزويد هذه المعلومات الى صقور الجو التي ترجمتها على شكل ضربة موجعة بواسطة طائرات F_16 العراقية، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية كانا داخل هذا الوكر".