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ضربة جوية تُجهز على داعشي وتدمر مخبأ في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-02-25T18:46:04+0000
ضربة جوية تُجهز على داعشي وتدمر مخبأ في ديالى

 شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الخميس بمقتل عنصر في تنظيم داعش وتدمير مخبأ في ضربة جوية للطيران الحربي العراقي شمالي ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى.

 وقال المصدر في اعلام الفرقة الخامسة للجيش العراقي لوكالة شفق نيوز، إن "الطيران الحربي، وبالتنسيق مع عمليات الفرقة الخامس وضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث- لواء 20 للجيش العراقي، نفذ ضربة جوية متقنة لاهداف تابعة لداعش في منطقة زور الاصلاح (15 كم شمال ناحية جلولاء)".

وأكد المصدر أن "الضربة اسفرت عن مقتل عنصر في داعش وتدمير مخبأ للتنظيم الارهابي يضم أسلحة واعتدة ومواد متفجرة".

وأضاف ان "الجهد الاستخباري لقطعات الفرقة الخامس - اللواء 20 من الجيش العراقي تمكن من تحديد اهداف داعش وتدميرها من قبل الطيران الحربي".

يذكر ان مناطق شمالي جلولاء تشهد اضطرابا امنيا منذ اكثر من عامين بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين الثاني من ذات العام.

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