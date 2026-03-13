ضربة جوية تطال مقراً للحشد الشعبي غربي العراق

أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بتعرض مقر تابع لقوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي العراقي السوري إلى استهداف جوي، فيما أشار إلى تحليق طيران حربي في الأجواء العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مقراً تابعاً لسرايا الخراساني (اللواء 18) ضمن قوات الحشد الشعبي تعرض لاستهداف جوي على الشريط الحدودي العراقي السوري"، مبيناً أن "الاستهداف وقع في منطقة قريبة من مواقع انتشار القوات على الحدود".

وأضاف أن "طيراناً حربياً شوهد يحلق في الأجواء العراقية بالتزامن مع الضربة"، لافتاً إلى أن "الجهات المعنية لم تتمكن حتى الآن من تحديد حجم الخسائر الناجمة عن القصف".

وتعرضت قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي العراق خلال الأيام الماضية لضربات جوية لم تُعرف هويتها، بالتزامن مع هجمات مماثلة طالت مواقعاً لهذه القوات في محافظات أخرى.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد أعلنت أمس الخميس، أن مقراتها في عدة محافظات عراقية تعرضت لـ32 ضربة جوية منذ بداية الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل 27 من عناصرها وإصابة 50 آخرين.

بدورها أعربت قيادة العمليات المشتركة، أمس الخميس، عن قلقها واستنكارها للاعتداءات التي طالت عناصر من الحشد الشعبي أثناء أدائهم واجباتهم ضمن قواطع المسؤولية إلى جانب القوات الأمنية، محمّلة الجهات المعتدية مسؤولية تداعيات تلك الهجمات.

وتأتي هذه الضربات في العراق في سياق تصعيد إقليمي أوسع بدأ بشن إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.