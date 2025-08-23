ضربة جوية تستهدف وكر داعش في صلاح الدين.. جميع الإرهابيين قتلى (فيديو)

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، عن تنفيذ ضربة جوية "ناجحة" استهدفت "وكراً لإرهابيي داعش" في وادي الشاي ضمن قاطع شرق صلاح الدين، ما أدى إلى مقتل جميع العناصر وتدمير أسلحتهم ومعداتهم وأجهزة الاتصالات الموجودة في الموقع.

جاء ذلك في بيان صدر عن خلية الإعلام الأمني العراقي ورد إلى وكالة شفق نيوز، مضيفاً أن العملية جاءت استمرارًا للعمل التعرضي الأمني الذي تقوم به القوات المسلحة لملاحقة بقايا عناصر "عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح البيان أن العملية تمت بالساعة 20:00، بعد استكمال جميع المتطلبات وتحديد الهدف بدقة، بواسطة صقور الجو على متن طائرات F16، وذلك استنادًا إلى الجهد الاستخباري والفني المميز لخلية الاستهداف الجوية.