ضربة جوية تستهدف وكراً لداعش في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم السبت، بأن طائرات القوة الجوية العراقية قصفت وكرا لعناصر تنظيم داعش شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضربة الجوية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن وكرا لداعش في منطقة (نارين) شمال شرق قره تبه بمحاذاة بحيرة حمرين".

واكد ان "الضربة دمرت الوكر لكن لم يتبين حجم الخسائر والحصيلة الدقيقة لغاية الآن".

بدورها أكدت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، زودت طيران القوة الجوية بمعلومات مؤكدة عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة نارين ضمن محافظة ديالى".

وبينت ان "طائرات F16 العراقية وجهت ضربتين جويتين دقيقتين على هذا الوكر الذي بداخله عناصر من عصابات داعش الإرهابية ودمرته بالكامل".

ويوم أمس الأول الخميس، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، عن قتل اثنين من عناصر تنظيم داعش بضربة جوية استهدفت وكراً لهم في جبال حمرين.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية مشتركة مع جهاز المخابرات الوطني العراقي والقوة الجوية العراقية، تم من قتل عنصرين من عصابات داعش في جبال حمرين".