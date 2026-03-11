ضربتان جويتان تستهدفان مقراً للحشد العشائري شمال الموصل (تحديث)

شفق نيوز– نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، بأن ضربتين جويتين استهدفتا مقراً للحشد العشائري شمالي مدينة الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن طيراناً شوهد في أجواء مدينة الموصل قبل موعد الإفطار، أعقبه تنفيذ ضربتين جويتين استهدفتا مقر الفوج 24 التابع للواء 59 في الحشد العشائري قرب حي العربي شمالي المدينة.

وأضاف أن "الضربتين استهدفتا موقع المقر بشكل مباشر، دون أن تتضح على الفور طبيعة الخسائر البشرية أو المادية"، مشيراً إلى أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة".