ضربة جوية تستهدف موقعاً لـ"كتائب الإمام علي" جنوبي نينوى.. فيديو

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن ضربة جوية استهدفت موقعاً لكتائب الإمام علي في ناحية القيارة جنوبي نينوى، في ثاني استهداف للموقع خلال 24 ساعة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الضربة الجوية وقعت عند الساعة السادسة والربع مساءً، حيث استهدفت موقعاً تابعاً لكتائب الإمام علي ضمن قاطع ناحية القيارة جنوب الموصل".

وأضاف أن "مفارز الدفاع المدني والأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات تحركت إلى موقع الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن القصف".