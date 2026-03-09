ضربة جوية تستهدف موقعاً تابعاً للحشد الشعبي في سهل نينوى

شفق نيوز– نينوى

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن ضربة جوية استهدفت موقعاً تابعاً للواء 30 في الحشد الشعبي ضمن مناطق سهل نينوى قرب ناحية برطلة شرقي الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الضربة وقعت في محيط مواقع اللواء 30، المعروف بلواء الشبك، في سهل نينوى، دون أن تتضح حتى الآن الجهة المنفذة أو حجم الخسائر التي خلّفها القصف".

وأضاف أن "القوات الأمنية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة وفرضت طوقاً أمنياً في محيط الموقع المستهدف، فيما يجري جمع المعلومات لمعرفة ملابسات الحادث".