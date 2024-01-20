ضربة جوية تستهدف تجمعا لداعش جنوبي كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة كركوك، يوم السبت، بأن الطيران الحربي وجه ضربة جوية لاوكار داعش جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القصف استهدف تجمع لعناصر داعش في احد الاوكار يتراوح عددهم من 7 الى 10 عناصر (چامي روخانة) جنوب قضاء داقوق بمحافظة كركوك".

وأضاف أن "إحصائيات القتلى الدقية لم تتضح حتى الآن"،، مشيرا إلى أن "الضربة تمت بناء على معلومات استخبارية بوجود أوكار ومخابئ لعناصر داعش".

وبدأت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق من اليوم السبت، عمليات "وعد الحق" في قاطع عمليات ديالى، موضحة أن القوة الجوية باشرت بتوجيه ثلاث ضربات ماحقة ضد اوكار العدو ومضافاته بالاستناد إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة، مؤكدة أن العمليات لازالت مستمرة.

وفي بيان لاحق، قالت قيادة العمليات المشتركة، إن "طائرات السزنا كرفان وبمعلومات استخبارية دقيقة وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة وجهت ضربة جوية ساحقة لخلايا الإرهاب الداعشي في وادي الشاي / قاطع عمليات كركوك".

وبينت، أنه "تم تدمير هذه المضافات بالكامل فيما شرعت قوة من مديرية الاستخبارات في قاطع عمليات كركوك بتفتيش المكان ومعاينته بهدف الوقوف على خسائر العناصر الارهابية في هذا المكان".