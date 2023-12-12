ضربة ثانية من "المقاومة العراقية" تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

شفق نيوز/ نفذت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الثلاثاء، استهدافاً جديداً على قاعدة امريكية في سوريا في حادث هو الثاني من نوعه خلال اقل من ساعة.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، أن "مقاتليها وردّاً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق الاهالي في غزة، استهدفوا قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا ، برشقة صاروخية، أصابت هدفها بشكل مباشر".

وكانت "المقاومة" اعلنت في وقت سابق استهداف القاعدة الامريكية في حقل العمر النفطي بسوريا برشقة صاروخية.