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"ضربة بالسيف واطلاقات نارية" تنهيان حياة شخصين في النجف

Category: أمـن

Date: 2021-11-25T09:08:22+0000
"ضربة بالسيف واطلاقات نارية" تنهيان حياة شخصين في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بمقتل شخصين بحادثين منفصلين في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شخصاً قتل نتيجة تلقيه ضربة بالسيف على رقبته نتيجة شجار بالاسلحة البيضاء في منطقة الجمهورية وسط المحافظة"، لافتا إلى أن "عملية إسعاف المجنى عليه إلى المشفى لم تفلح بسبب قوة الضربة التي تعرض لها".

وبين المصدر، ان " الحادث الثاني نتج عن مقتل شخص بسلاح ناري في منطقة الحي الصناعي، فيما لم تعرف اسباب عملية القتل، حيث لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة".

واضاف، ان " القوات الامنية نقلت الجثتين إلى الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لهما ".

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