ضربات أمنية متلاحقة تربك شبكات التهريب في 6 محافظات عراقية

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية في ست محافظات أسفرت عن ضبط عشرات حالات التهريب وإلقاء القبض على مخالفين ومهرّبين.

وذكر الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملياته شملت محافظات ديالى والبصرة وكركوك ونينوى والمثنى والأنبار، في إطار جهود مكافحة التهريب وتعزيز الرقابة الجمركية.

وسجلت ديالى أعلى عدد من العمليات، إذ أحبط الجهاز 36 محاولة تهريب وألقى القبض على 35 مخالفاً، وضبط شحنات متنوعة تضمنت نحاساً مخبأً تحت سكراب الحديد، ودجاجاً مجمداً، وملابس، وأجهزة كهربائية، وبطاريات، وباركودات مزورة، فيما تنوعت المخالفات بين عدم امتلاك الأوراق الثبوتية ونقل مواد ممنوعة من الاستيراد.

وفي البصرة، كشف نظام "منصة عبور" الإلكترونية عن تحويل أربع شاحنات عن وجهاتها الرسمية، بينها شاحنة محملة بأكثر من 14 ألف صندوق غازي، وأخريان تحملان نحو 7600 دجاجة حية مسجلة لمحافظات أخرى.

وفي كركوك، ضبطت مديرية الأمن شاحنة محملة بـ15 طناً من الأثاث المهرّب، وأخرى تحمل 33 طناً من مادة مجهولة، فيما داهمت مديريتا نينوى وديالى مخازن سرية للسكائر والكحول.

كما أوقفت مديرية أمن المثنى تجار مشروبات كحولية في السماوة، بينما أسفرت جولة اقتصادية نفذتها مديرية أمن الأنبار في أسواق الفلوجة عن ضبط سكائر مخالفة.

وأشار الجهاز إلى أن شبكات التهريب استخدمت أساليب متعددة، بينها إخفاء البضائع داخل تجاويف حديدية، وتغطية المشروبات الكحولية بالرمل، وتزوير وثائق الشحن، مؤكداً تسليم جميع المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.