ضربات متتالية لتجار "الكبتاجون" في الأنبار

شفق نيوز– الأنبار

أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، اليوم الأحد، إلقاء القبض على متهمين اثنين ضبط بحوزتهما 50 حبة من مادة "الكبتاجون" المخدرة، خلال عملية أمنية نُفذت ضمن قاطع المسؤولية.

وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية، وأسفرت عن ضبط المواد المخدرة بحوزة المتهمين، مؤكدة تسليمهما مع المضبوطات أصولياً إلى مديرية مكافحة مخدرات الأنبار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وفي عملية منفصلة، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، إحباط محاولة ترويج 60 ألف حبة مخدرة من نوع "الكبتاجون" في صحراء الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان أن مفارزها تمكنت من إحكام السيطرة على الشحنة التي كانت معدة للتهريب بواسطة بالون هوائي مزود بجهاز تحديد مواقع (GPS).

وأضافت أن العملية تأتي ضمن حملة أمنية واسعة لتجفيف منابع المخدرات وملاحقة المتورطين، مؤكدة استمرار عملياتها الاستباقية لمكافحة تجارة المخدرات.