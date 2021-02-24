ضربات صاروخية تدمر اهدافاً وممرات لـ"داعش" شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلن الحشد الشعبي، يوم الاربعاء، تدمير خمسة اهداف لتنظيم "داعش" وممرات تسلل وعبور في مناطق شرقي محافظة صلاح الدين بضربات صاروخية ومدفعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي - محور الشمال علي هاشم الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز من لواء المدفعية والصواريخ التابعة للواء 22 من الحشد الشعبي وجهت ضربات صاروخية ومدفعية لأوكار ومخابئ تنظيم داعش في منطقة العيث شرقي صلاح الدين".

وأضاف الحسيني، أن "الضربات الصاروخية والمدفعية قطعت ودمرت ممرات نيسمية يستخدمها عناصر داعش للتسلل والمرور من جبال حمرين شرقي نهر دجلة".

وتعد مناطق شرقي صلاح الدين من البؤر الساخنة لعناصر تنظيم "داعش" بسبب طبيعتها الجغرافية ومحاذاتها للمناطق الجبلية في تلال حمرين، اكبر معاقل التنظيمات المسلحة منذ سنوات طويلة.