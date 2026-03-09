ضربات جوية أميركية في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الاثنين، بأن طائرات حربية من طراز F-16 تابعة للقوات الأميركية نفذت عدة ضربات جوية استهدفت مواقع في جبل مكحول والمناطق القريبة من القصور الرئاسية شمال مدينة تكريت مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات الحربية وجهت ضربات متتالية لمواقع في السفوح والمناطق المحيطة بالجبل، إضافة إلى مناطق قرب القصور الرئاسية، من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر أو الأهداف التي تم استهدافها بدقة".

وأضاف أن "دوي انفجارات سُمع في محيط المنطقة عقب الضربات، فيما شوهد تحليق مكثف للطيران الحربي في الأجواء".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية تتابع الموقف في المنطقة، بانتظار صدور معلومات إضافية حول طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف ونتائج الضربات".

ويُعد جبل مكحول من المناطق الوعرة في محافظة صلاح الدين، وغالباً ما تشهد عمليات أمنية وضربات جوية تستهدف تحركات لعناصر تنظيم "داعش" التي تتخذ من الكهوف والتضاريس الجبلية ملاذاً لها في بعض الفترات.