ضربات جوية "مجهولة" تهز مدينة سورية على حدود العراق

شفق نيوز/ أفادت مصادر سورية بأن طائرات مسيرة مجهولة الهوية شنت ضربات جوية مساء يوم الاثنين على مدينة البوكمال الواقعة على حدود العراق والتي تسيطر عليها فصائل شيعية تابعة لإيران.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، إنه "تم رصد دوي 4 انفجارات متتالية ضربت مدينة البوكمال، الخاضعة لنفوذ الميليشيات التابعة لإيران بريف دير الزور الشرقي".

وأضافت أن "الضربات جاءت بالتزامن مع تحليق لطائرات مسيرة في الأجواء، ولم ترد معلومات حتى اللحظة فيما إذا كانت الانفجارات أرضية أم ناجمة عن استهداف جوي جديد على مواقع الميليشيات".

وقال المرصد إن "ذلك يأتي بعد ساعات من قيام طائرة مسيرة مجهولة، بقصف أطراف مدينة البوكمال، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أطراف المدينة، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن".

ووفق المرصد، فإن "الاستهداف جاء بعد أيام من إزالة رايات الميليشيات الإيرانية من بعض التمركزات والمقرات العسكرية التابعة لها في مدينة البوكمال، واستبدالها بالأعلام السورية المعترف بها دوليًا خوفًا من عمليات الاستهداف".