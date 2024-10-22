ضربات جوية عراقية على أوكار لداعش في كركوك

شفق نيوز/ نفذ الطيران الحربي العراقي، ليل الثلاثاء- الاربعاء، سلسلة من الضربات الجوية استهدفت أوكار عناصر تنظيم داعش في منطقة جبل بور، الواقعة ضمن محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الضربات الجوية حققت أهدافها بدقة، وأسفرت عن تدمير عدد من المخابئ التي يستخدمها عناصر التنظيم، مما يساهم في تقليل التهديدات الأمنية في المنطقة.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أعلن يوم الثلاثاء، مقتل والي العراق في داعش و (8) من كبار قيادات التنظيم المتشدد في جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين.

وكتب السوداني في منشور له على منصة "إكس"، "نؤكد أنه لا مكان للإرهابيين في العراق، وسنلاحقهم إلى مخابئهم ونقضي عليهم، حتى تتطهر أرض العراق منهم ومن أفعالهم الآثمة".

من جهتها قالت قيادة العمليات المشتركة في بيان ان العملية جرت "بإسناد فني وتبادل للمعلومات الاستخبارية الدقيقة من قبل قوات التحالف الدولي فجر اليوم"، مبينا أنه "تم قتل (9) إرهابيين من بينهم ما يسمى والي العراق المجرم المدعو (جاسم المزروعي أبو عبد القادر) وقادة آخرين من الخط الأول لداعش سيتم الإعلان عن أسمائهم والتفاصيل لاحقاً بعد إجراء عملية الفحص الدقيق (DNA)".