ضربات جوية عراقية تقتل 4 عناصر من "داعش" في كركوك (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين في وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك، أسفرتا عن مقتل أربعة عناصر من تنظيم تنظيم "داعش" وتدمير مضافة بالكامل.

وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وبإشراف وتخطيط من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة.

وأضافت أن طائرات F-16 العراقية استهدفت مضافة كانت بداخلها مفرزة تابعة للتنظيم، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وتدمير الموقع بالكامل وتحويله إلى ركام.

وتابعت أن طيران الجيش نفذ بعد ذلك عملية استطلاع مسلح في المنطقة، تمكن خلالها من رصد وقتل عنصر إرهابي آخر.

وأكدت، أن العملية تأتي ضمن استمرار ملاحقة فلول التنظيم وتدمير أوكاره في مختلف المناطق، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل إضافية لاحقاً.