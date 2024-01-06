ضربات جوية عراقية تدكُّ مواقع لداعش في ديالى

شفق نيوز/ شنت المقاتلات الحربية العراقية، ليل السبت على الأحد،ضربات جوية استهدفت بها مواقع لتنظيم داعش شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الطيران الحربي العراقي وبناء على معلومات استخبارية دقيقة قصف اوكارا لداعش في منطقة (المخيسة ) ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة، مبينا أن حصيلة الضربات الجوية لم تتضح حتى وقت إعداد هذا الخبر.

الى ذلك نفى مصدر في عمليات الحشد بديالى وجود أي استهداف أمريكي للحشد في قرية المخيسة، مؤكدا عدم وجود أي مقر أو قطعات للحشد في تلك القرية.

بدوره قال مصدر عسكري للوكالة، إن الطيران الحربي العراقي نفذ 3 ضربات جوية دقيقة على اوكار التنظيم المتشدد في المخيسة، مضيفا أن الأصوات التي يسمعها السكان القريبون من مكان الحادث ناجمة عن تلك الضربات.

في غضون ذلك أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن طائرات الـF16 نفذت ضربة جوية "ماحقة" استهدفت 3 اوكار للإرهاب في قاطع عمليات ديالى وذلك بمعلومات دقيقة لجهاز المخابرات الوطني العراقي ومتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة.

ووفقا للبيان فإن الضربة حققت "الاصابات المباشرة بالعناصر الارهابية" المتواجدين في تلك المواقع.

ومساء أمس قُتل عنصران من قوات الحشد الشعبي وأُصيب ثلاثة آخرون بهجوم شنه تنظيم داعش استهدف نقطة مرابطة امنية تابعة للفوج الثاني - لواء 22 في منطقة (الزركة) شرقي محافظة صلاح الدين القريبة من ديالى.