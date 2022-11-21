ضربات جوية عراقية تجهز على 6 "دواعش" وتدمر مضافات بكركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الإثنين، تنفيذ ضربات جوية على مقرات و اوكار لعناصر داعش في وادي الخاصة بمحافظة كركوك، ادت الى مقتل 6 عناصر بالتنظيم وتدمير مضافات لهم.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على تنسيق استخباري مشترك عالي المستوى بين وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الأبطال عدة ضربات جوية دقيقة وموجعة ، استهدفت خلالها أوكار الإرهابيين في وادي الخاصة ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك".

بدوره قال قائد المقر المتقدم الفريق ركن علي الفريجي، إن "الضربات الجوية اسفرت عن قتل 6 من الدواعش والعثور على أشلاء متناثرة لدواعش آخرين، فضلا عن تدمير 3 مضافات لهم".

وأشار الفريجي الى "الاستيلاء على اسلحة الدواعش وعبواتهم وأجهزة الاتصالات التي كانت بحوزتهم".