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ضربات جوية تُجهز على 5 عناصر من داعش في كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-02-23T17:51:22+0000
ضربات جوية تُجهز على 5 عناصر من داعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، نتائج ضربات جوية استهدفت مخبأين لداعش في محافظة كركوك صباح يوم الأربعاء، مبينا أن الضربات الجوية أجهزت على 5 عناصر من التنظيم.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوةٌ خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب وبغطاء جوي من القوة الجوية العراقية، شرعت بتنفيذ واجب على وكرين للإرهابيين يتواجد فيها (٥) عناصر من عصابات داعـش الإرهابية في ناحية قوشقاية بقضاء الدبس في مُحافظة كركوك".

وأضاف أن "طائرات الإستطلاع الخاصة بقواتنا الجوية والتحالُف الدولي رصدت حركة المجاميع الإرهابيـة والتي تم جمع المعلومات الدقيقة عنها من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب".

وتابع رسول بالقول، "عند الساعة الخامسة و ٣٠ دقيقة من صباح اليوم - الأربعاء وبأمر قيادة العمليات المُشتركة سدد صقور الجو ضرباتهم نحو الوكرين اللذين كانا عبارة عن كهفين يتخفى بهما العدو، لتدمرهما بشكل كامل وتقتل جميع المتواجدين".

وزاد بالقول إن "القتلى هُم كُل من الارهابي المكنى ابو الزبير ( امير قاطع الدبس )، والارهابي المكنى رماح ( عسكري قاطع الدبس )، والارهابي المكنى عبد الرحمن ( امر مفارز في قاطع الدبس )، والارهابي المكنى ابو خطاب ( مقاتل ضمن  مفرزة عسكرية في قاطع الدبس )، والارهابي المكنى ابو جنيد ( مقاتل ضمن مفرزة عسكرية في قاطع الدبس )".

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