ضربات جوية تفتك بأوكار داعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بتدمير عدة اوكار واهداف لداعش بضربات جوية في مناطق شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الطيران الحربي قصف اهدافا واوكارا لداعش في منطقة "الصبيحات" المحاذية لنهر العظيم الفاصل بين ديالى وصلاح الدين.

واكد المصدر ان الضربات تمت بناء على معلومات استخبارية ورصد امني مستمر، دون ان تتضح حتى الان حصيلة الضربات بشكل دقيق.

وتعد مناطق شرقي صلاح الدين والمحاذية لمحافظة ديالى معاقل واوكارا ساخنة للتنظيمات المسلحة ولم تفلح العمليات الامنية بمسك او تطهير تلك المناطق.