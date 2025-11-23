ضربات جوية تستهدف خمسة مواقع لداعش في كركوك

شفق نيوز– بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، تنفيذ عملية نوعية في قاطع عمليات كركوك، استهدفت خمسة أهداف مهمة تابعة لعصابات داعش بضربات جوية دقيقة، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية تابعتها خلية الصقور الاستخبارية ومديرية الاستخبارات العسكرية لمدة ثلاثة أشهر.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية نُفذت بعمل ميداني من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، وبإشراف مباشر من رئيس الجهاز وهيئة الركن، إضافة إلى تنسيق فني مع التحالف الدولي، ومراقبة مستمرة من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، مؤكدة أن الإصابات جاءت مباشرة وأن الواجب ما يزال مستمراً، على أن تُنشر التفاصيل لاحقاً.

وأكدت العمليات المشتركة أن القوات الأمنية تواصل، عبر خبراتها وجهودها الميدانية المتواصلة، ملاحقة بقايا الإرهاب وملاحقة عناصره المنهزمة.