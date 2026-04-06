ضربات جوية تستهدف ثلاثة مقار قيادية للحشد الشعبي في الأنبار

أفاد مصدر أمني، ليل الاثنين - الثلاثاء، بأن ضربات جوية متتالية استهدفت عدداً من مواقع الحشد الشعبي في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضربات طالت مقر الاتصالات ووحدات المدفعية إضافة إلى مقر العمليات التابعة جميعها للحشد الشعبي في القائم".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن هذه المواقع كانت قد أُخليت مسبقاً وكانت فارغة أثناء الاستهداف"، مبينا أن "القصف لم يسفر عن خسائر بشرية وفق المعطيات الأولية".

وقبل قليل، استهدف قصف جوي، مقرا للواء 13 في الحشد الشعبي (لواء الطفوف) في القائم بمحافظة الأنبار، دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية.