ضربات جوية تدمر 3 اوكار لـ"داعش" في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مسؤول الحشد العشائري شمال شرقي ديالى، اليوم الثلاثاء، بتدمير 3 اوكار لتنظيم "داعش" بضربات جوية للطيران الحربي.

وقال مهدي الخطاب لوكالة شفق نيوز، إن "قوات من الجيش والحشد العشائري بمساندة الاهالي شنت، اليوم، حملة تفتيش وتمشيط للأوكار التي قصفها الطيران الحربي في بساتين حوض الشيخ بابا، ( 15 كم شمال مدينة جلولاء)، اسفرت عن ضبط 3 اوكار مدمرة لتنظيم داعش جراء الضربات الجوية، موضحاً أنه "لم يتم العثور على اي قتلى من عناصر التنظيم".

ورجح الخطاب "فرار أفراد التنظيم هرباً من الضربات الجوية"، مشيراً في ذات الوقت "العثور على مضافة كبيرة لداعش تحوي مواد حربية ومتفجرات واجهزة ومستلزمات متنوعة في احد البساتين".

يذكر ان مناطق شمالي جلولاء تشهد اضطرابات أمنية منذ أكثر من عام بعد تسلل عناصر تنظيم "داعش" الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتعاني مناطق شمالي الناحية من الاضطرابات الامنية منذ انسحاب قطعات البيشمركة في اكتوبر عام 2017 من المناطق الحدودية بين ديالى وكوردستان بسبب الفراغ الامني الذي خلفه انسحابه , ولم تشهد تلك المناطق اي حوادث او تهديدات امنية على مدار الاعوام الممتدة من 2005-2017

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من الكورد والعرب والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين ثاني من ذات العام.