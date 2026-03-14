أضرار داخل السفارة الأميركية في بغداد إثر هجوم صاروخي

شفق نيوز- بغداد

أفادت وكالة اسوشييتد برس، صباح السبت، بتعرض السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، إلى هجوم صاروخي، مخلفاً بعض الأضرار.

وبحسب الوكالة الأميركية، شوهد الدخان والنار من مجمع السفارة، فور الإبلاغ عن ضربة صاروخية.

وأشارت نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن صاروخاً ضرب مهبط هليكوبتر داخل السفارة.

في حين، أبلغ مصدر أمني مطلع، وكالة شفق نيوز، بـ"تدمير منظومة (السي رام) التابعة للسفارة الاميركية بالكامل، إثر استهدافها الأخير".