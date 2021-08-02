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ضحيتان و5 جرحى بهجوم لداعش في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-08-02T05:36:12+0000
ضحيتان و5 جرحى بهجوم لداعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاثنين، بسقوط ضحيتين من المدنيين واصابة 5 اخرين اغلبهم من عائلة واحدة بهجوم لداعش على منازل مدنيين في قضاء الضلوعية جنوبي صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان عناصر داعش هاجمت باسلحة القناص في ساعة متأخرة ليلة أمس منازل لمدنيين ما تسبب بمقتل معلم متقاعد مع شقيقه واصابة 5 اخرين اغلبهم من اقاربهم في قرية البو جواري في اطراف الضلوعية.

واضاف؛ ان قوات الأمن هرعت الى مكان الحادث واشتبكت مع المهاجمين الذين لاذوا بالفرار الى البساتين فيما تم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى.

واكد المصدر؛ ان قوات الامن فتحت تحقيقا في أسباب وملابسات الحادث.

وتعد مناطق اطراف الضلوعية من المناطق الساخنة امنيا وتحوي بؤر متخفية لداعش

ويقع قضاء الضلوعية على بعد (80 كم) إلى الشمال من العاصمة بغداد، على الضفة الشرقية من نهر دجلة، يبلغ عدد سكانه 55 ألف نسمة.

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