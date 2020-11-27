ضحيتان وأكثر من 50 جريحا حصيلة جديدة لإشتباكات الناصرية

شفق نيوز/ افادت مصادر امنية وطبية يوم الجمعة ان ما لايقل عن مدنيين اثنين سقطا فيما اصيب العشرات بجروح بحصيلة جديدة للمصادمات التي وقعت بين انصار التيار الصدري، ومتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن شخصين قتلا واصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء المناوشات التي دارت بين الجانبين.

وافاد ناشطون وشهود عيان ان الضحيتين قتلا على ايدي انصار التيار ومعظم المصابين هم من متظاهري تشرين الذين يتواجدون في ساحة الحبوبي منذا العام الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، اظهرت تسجيلات فيديوية تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع مصادمات بين انصار التيار الصدري، ومحتجي تشرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية جنوبي العراق.

وبحسب الناشطين فإن اتباع التيار الصدري هاجموا بعد ظهر اليوم، ساحة الحبوبي بالرصاص الحي، والعصي والهروات، والسلاح الابيض، والحجارة، مشيرين الى ان اشتباكات اندلعت بين الجانبين.

ونظم أنصار التيار الصدري في بغداد والمحافظات في وقت سابق من اليوم، تظاهرة حاشدة وإقامة صلاة موحدة، استجابة لدعوة أطلقها صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر، ضمن حملة منسقة للانتخابات المقبلة.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية؛ إن أنصار التيار الصدري توافدوا على ساحات الاعتصام في ساعات مبكرة من صباح اليوم لتنظيم تظاهرة حاشدة وإقامة صلاة الجمعة، استجابة لدعوة المقرب من الصدر صالح محمد العراقي، وذلك ضمن الترويج المبكر للانتخابات المقبلة.

وكان صالح محمد العراقي، وهو ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا أنصار التيار إلى تنظيم تظاهرة مليونية في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، باستثناء محافظتيّ النجف وكربلاء حيث طالب جماهيره فيهما بالتوجه إلى ساحة التحرير وسط بغداد للتظاهر وإقامة صلاة الجمعة فيها.

يشار الى ان عشرات الالاف خرجوا في شهر تشرين الاول من عام 2019 بتظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرة البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت في شهر تموز الماضي مقتل واصابة نحو 560 من المتظاهرين والقوات الامنية في الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الاول/أكتوبر من العام المنصرم.