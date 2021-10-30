سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضحيتان وجريح بهجوم لداعش جنوب كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-10-30T11:53:11+0000
ضحيتان وجريح بهجوم لداعش جنوب كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بسقوط ضحيتين وإصابة آخر بجروح جميعهم من المدنيين بهجوم شنّه مسلحو تنظيم داعش جنوب محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عناصر تنظيم داعش شنوا، ظهر اليوم، هجوماً مسلحاً على مدنيين يعملون في صناعة الفحم، بالقرب من قرية (الحوايج) التابعة لناحية العباسي ضمن قضاء الحويجة في جنوب غربي كركوك".

واشار الى ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت جثتيّ الضحيتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وإخلاء الجريح إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، مضيفاً أنه "تم فتح تحقيق بالحادث للتوصل إلى هوية المنفذين".

ويوم أمس الأول الخميس، سقط منتسب في الشرطة الاتحادية ضحية في هجوم شنه مسلحو داعش في محافظة كركوك.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن مسلحي داعش شنوا هجوما على قوات الشرطة الاتحادية بين قريتي زجي والبو صباح في قضاء داقوق، مضيفا أن أحد أفراد الشرطة الاتحادية سقط ضحية جراء الهجوم.

related

سقوط شرطي ضحية وإصابة آخر بهجوم لداعش على حقل نفطي في كركوك

Date: 2021-05-05 04:12:05
سقوط شرطي ضحية وإصابة آخر بهجوم لداعش على حقل نفطي في كركوك

سقوط مدني ضحية وإصابة اثنين آخرين بهجوم لداعش نفذه عبر سيطرة وهمية بكركوك

Date: 2021-07-15 21:35:19
سقوط مدني ضحية وإصابة اثنين آخرين بهجوم لداعش نفذه عبر سيطرة وهمية بكركوك

ضحايا وجريحان من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش جنوب غربي كركوك

Date: 2021-07-24 06:18:57
ضحايا وجريحان من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش جنوب غربي كركوك

أربع ضحايا من الجيش العراقي بهجوم لداعش على نقطة عسكرية غربي كركوك

Date: 2021-07-17 07:56:45
أربع ضحايا من الجيش العراقي بهجوم لداعش على نقطة عسكرية غربي كركوك

ضحية وجريحان من القوات الأمنية بهجوم لداعش جنوب غربي كركوك

Date: 2021-06-27 04:44:56
ضحية وجريحان من القوات الأمنية بهجوم لداعش جنوب غربي كركوك

داعش يقتل ويصيب مدنيين أثنين في كركوك

Date: 2020-08-13 07:25:49
داعش يقتل ويصيب مدنيين أثنين في كركوك

ضحايا وجرحى من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش جنوب غرب كركوك

Date: 2021-09-04 21:08:36
ضحايا وجرحى من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش جنوب غرب كركوك

قنص جندي وجريحان من قوات الشرطة بهجومين لداعش في كركوك

Date: 2020-05-20 07:38:29
قنص جندي وجريحان من قوات الشرطة بهجومين لداعش في كركوك