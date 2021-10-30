ضحيتان وجريح بهجوم لداعش جنوب كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بسقوط ضحيتين وإصابة آخر بجروح جميعهم من المدنيين بهجوم شنّه مسلحو تنظيم داعش جنوب محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عناصر تنظيم داعش شنوا، ظهر اليوم، هجوماً مسلحاً على مدنيين يعملون في صناعة الفحم، بالقرب من قرية (الحوايج) التابعة لناحية العباسي ضمن قضاء الحويجة في جنوب غربي كركوك".

واشار الى ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت جثتيّ الضحيتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وإخلاء الجريح إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، مضيفاً أنه "تم فتح تحقيق بالحادث للتوصل إلى هوية المنفذين".

ويوم أمس الأول الخميس، سقط منتسب في الشرطة الاتحادية ضحية في هجوم شنه مسلحو داعش في محافظة كركوك.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن مسلحي داعش شنوا هجوما على قوات الشرطة الاتحادية بين قريتي زجي والبو صباح في قضاء داقوق، مضيفا أن أحد أفراد الشرطة الاتحادية سقط ضحية جراء الهجوم.