ضحيتان من الشرطة بهجوم جديد في مقدادية ديالى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بسقوط ضحيتين من أفراد الشرطة المحلية، جراء إطلاق نار في أطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "اثنين من الشرطة تعرضوا لإطلاق نار من قبل مجهولين خلال توجههم إلى منازلهم في قرية بروانة الصغيرة"، ٥كم شمال غرب المقدادية، ما أدى إلى سقوطهما فوراً.

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين".

ويشهد قضاء المقدادية ٤٠كم شمال شرق بعقوبة، أحداث أمنية متأزمة على خلفية الهجومين اللذين استهدفا قريتي الرشاد ونهر الإمام، وخلفا نحو ٤٠ ضحية وجريحاً.

وشهدت ديالى ليلة امس الثلاثاء هجومين، الأول شنه عناصر داعش عبر كمين خادع بعد اختطاف عدد من الاشخاص وطلب فدية مقابل اطلاق سراحهم إلا أن عناصر داعش قتلوا المخطوفين وزرعوا عبوات ناسفة في طريق يقود إلى مكان التبادل في قرية الرشاد جنوبي المقدادية، وانتهت حصيلة الهجوم إلى 14 ضحية وأكثر من 15 جريحاً.

وعلى خلفية الحادث هاجم مسلحون مجهولون قرية نهر "الإمام" كرد فعل انتقامي وتخلل الهجوم قتل واصابة نحو 15 شخصا وحرق اكثر من 20 منزلا ومسجدا وعددا من السيارات والبساتين.

وتسببت أحداث العنف الدموية التي شهدتها المقدادية، يوم أمس، بنزوح 170 أسرة من قرى القضاء شمال شرقي محافظة ديالى.

وكانت رئاسة أركان الجيش العراقي، وقيادة العمليات المشتركة، قد توعدت بوقت سابق من يوم الأربعاء، مرتكبي جريمة المقدادية بزلزلة الأرض تحت أقدامهم، والأصوات النشاز بـ"لقمها رصاصاً لا حجراً".