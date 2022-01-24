ضحيتان لنزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الاثنين، بمقتل شخصين اثنين بهجوم مسلح شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصين اثنين قتلا بهجوم مسلح في قرية ال تميم بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، بسبب خلافات عشائرية".

واشار الى ان "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة الجناة".

وشهدت محافظة ذي قار في الآونة الأخيرة تصاعداً في وتيرة النزاعات العشائرية على الرغم من أنها لا تصنف ضمن المحافظات "الساخنة عشائرياً" مثل جارتيها ميسان والبصرة.