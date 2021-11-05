ضحية و346 جريحاً حصيلة صدامات متظاهري "الخضراء" والقوات الأمنية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بسقوط ضحية واحدة على الأقل، و346 جريحاً خلال حصيلة تصادم واطلاق نار بين أنصار قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات، وقوة أمنية عراقية على أعتاب المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحصيلة النهائية للصدامات استقرت عند ضحية واحدة على الأقل من المتظاهرين، بالإضافة إلى إصابة 71 آخر.

وأضاف أن حصيلة إصابات القوات الأمنية أنتهت كذلك عند ٢٧٥ مصاباً.

ولفت إلى أن بعض حالات الإصابات خطرة.

واشتعلت فتيل الأزمة بين المتظاهرين المناهضين لنتائج الانتخابات وهم أنصار قوى شيعية مقربة من إيران، والقوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، بعدما قرر المحتجون التوجه لاقتحام المنطقة من بعض مداخلها لتندلع مصادمات عنيفة.

وعلى إثر ذلك وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بهذه الأحداث، ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي.