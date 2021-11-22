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ضحية و3 مصابين من الجيش بهجوم لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-11-22T17:43:32+0000
ضحية و3 مصابين من الجيش بهجوم لداعش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الاثنين، بسقوط ضحية من الجيش وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم لداعش جنوب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش هاجموا بأسلحة القنص نقطة أمنية تابعة لمغاوير الحيش من الفرقة الأولى في قرية (ابراهيم) جنوبي ناحية بهرز ٩كم جنوب بعقوبة".

واضاف أن "قوات الجيش ردت على المهاجمين واشتبكت معهم ما سبب سقوط ضحية وإصابة ثلاثة آخرين"، مشيرا إلى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بعقوبة.

وتتعرض مناطق جنوب بهرز لهجمات مستمرة بسبب وجود بؤر واوكار لداعش في قراها وقصباتها الزراعية.

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