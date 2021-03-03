ضحية ومصاب من الحشد بانفجار عبوة في طوز خورماتو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بانفجار عبوة ناسفة على قطعات للحشد الشعبي في قضاء طوز خورماتو.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على قوات تابعة للواء 52 في الحشد في قاطع ينكجه بطور خورماتو، ما أودى بحياة مقاتل وإصابة آخر".

من جانبها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين بالاعظمية في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الحادية عشر والفوج الثاني لواء المشاة٤٤ وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في منطقة راغبة خاتون ( الكم ) التابعةلقضاء الاعظمية في بغداد الرصافة".

واوضحت المديرية أنهم "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".